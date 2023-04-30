Yemen'de baraj çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Yemen'in kuzeyinde İran destekli Husilerin kontrolündeki El-Mahvit ilinde bir su barajının çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Merkezi Sana'a'da bulunan Husilere bağlı sivil savunma heyetinin Mahvit Şubesi Müdürü Adil İsa, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

İsa, Mahvit ilinin Haffaş ilçesindeki El-Akabi Barajı'nın sağanak nedeniyle çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü belirtti.

Barajın, şiddetli yağışlar ve içinde bir grup insanın bulunduğu bir camiyi sürükleyen seller nedeniyle çöktüğünü ifade eden İsa, barajın yakınındaki evlerin bazılarını su bastığını aktardı.

Yemen'de mart ayının ortasından bu yana başlayan yağmur mevsimi, başta yerinden edilmiş kişiler olmak üzere binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

Yemen hükümetine bağlı Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığının 25 Mart'ta yayımladığı raporda, Marib kentinde son 10 günde şiddetli yağışlar ve selden 9 bin 120 ailenin zarar gördüğü kaydedilmişti.