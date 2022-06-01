Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerden 2 kişi öldürüldü - Haberler

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilinde pusuya düşürülen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerden 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'ye bağlı "Şebve Savunma" güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Şebve'ye bağlı Cul er-Reyde bölgesinde meydana geldi.

Pusuya düşürülen Şebve Savunma güçlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında üst düzey askeri yetkilinin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada başka bilgi verilmedi.

Dün de Şebve Savunma güçlerine ait bir aracın il merkezi Atak kentinin batısında devriye gezdiği sırada yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Uzun süredir İran destekli Husi milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve, Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolünde bulunuyor.