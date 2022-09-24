Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi

Yemen medyasında yayımlanan haberlere göre, Lahic ilinin El-Fuyuş bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine dair bilgi verilmezken, kaynaklar GGK'ye ait askeri araca yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettiğini öne sürdü.

Patlamanın askeri aracın alev alması sonucu meydana geldiği de iddia edilirken, araçta bulunan kişilerin yaralandığı aktarıldı.

BİR KOMUTAN PATLAMADAN KURTULDU

Ebyen ilinde ise Hizam Emni güçlerinin bir komutanı, il merkezinde kendisini hedef alan bir patlamadan kurtuldu. GGK'ye bağlı medya merkezinin haberinde komutan Muhammed Abdullah Samga'yı hedef alanlar "terörist unsurlar" olarak nitelendirildi. Patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

GGK, EBYEN'DE EL-KAİDE'NİN BULUNDUĞU İKİ VADİDE DAHA KONTROLÜ SAĞLAMIŞTI

GGK Güçleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, 18 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin El Kaide'nin Ebyen'in Mudiye ilçesindeki Umran Vadisi Kampı'na baskın düzenlediğini söylemişti.

GGK, 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını duyurmuştu. Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta Ebyen'in yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.