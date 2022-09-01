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Yemen'de BAE destekli güçlere bağlı askeri yetkili Şebve'de öldürüldü

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Yemen'de BAE destekli güçlere bağlı askeri yetkili Şebve'de öldürüldü

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı bir askeri yetkili, Şebve ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı bir askeri yetkili, Şebve ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Aktivistlerden alınan bilgiye göre, GGK yanlısı Şebve Savunma Güçleri'nden ikinci tabur komutanı yüzbaşı Ebubekir ed-Duyuli'ye Şebve'nin merkez kenti Atak ile Nasab ilçeleri arasında pusu kuruldu. Duyuli, burada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Duyuli'nin daha önce de BAE'ye yakın Şebve Valisi Avd bin el-Vezir'in özel koruması olarak çalıştığı bilgisi verildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, Şebve'deki yerel yönetimden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

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