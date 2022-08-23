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Yemen'de BAE destekli güçler: Ebyen'in yüzde 90'ını kontrol altına aldık

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Yemen'de BAE destekli güçler: Ebyen'in yüzde 90'ını kontrol altına aldık

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurdu.

GGK'ye bağlı "Aden" televizyon kanalının haberine göre, Konseyin komutanlarından Tuğgeneral Muhtar en-Nubi, Ebyen'de başlatılan askeri operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nubi, GGK'ye bağlı güçlerin, hükümetin kalelerinden biri olan Şakra ilçesine girdiğini söyleyerek, "Güçlerimiz Ebyen'in yüzde 90'ına hakim oldu. Tek bir kurşun atmadan ve kan dökmeden şehre girdik." dedi.

Hükümet güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'de, "terörle" mücadele amacıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK'nin başlattığı operasyonun "Yemen ordusunun Ebyen'deki tugaylarını ortadan kaldırmayı ve kentte tam kontrol sağlamayı hedeflediğini" ifade etmişti.

Ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

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