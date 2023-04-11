Yemen'de BAE destekli GGK: Ülkenin güneyinde tam egemenlik sağlamak stratejik bir hedef

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde tam egemenlik sağlamanın "hiçbir koşulda geri adım atmayacakları stratejik bir hedef" olduğunu açıkladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde tam egemenlik sağlamanın "hiçbir koşulda geri adım atmayacakları stratejik bir hedef" olduğunu açıkladı.

GGK Başkanlığı, geçici başkent Aden'de düzenlenen toplantının ardından yayımladığı açıklamada, toplantıda, Suudi Arabistan koalisyon güçlerinin, kapsamlı bir barışa varılması için öncülük ettiği Yemen'deki barış süreci başta olmak üzere siyasi gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

GGK'nın, ülkenin güneyinde tam egemenlik sağlamayı hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu, hiçbir koşulda geri adım atılmayacak stratejik bir hedef." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, güney ve kuzey olarak iki devletli çözümün, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve kapsamlı çözüm için "tek yol" olduğu savunuldu.

Yemen hükümetinden söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

BAE destekli GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.