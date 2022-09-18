Yemen'de BAE destekli GGK, El Kaide'nin Ebyen'deki 'Kalesi'nde kontrolü sağladığını duyurdu

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'deki "Kalesi"nde konumundaki vadide kontrolü sağladığını duyurdu.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlerinin El Kaide'nin Ebyen'in Mudiye ilçesindeki Umran Vadisi kampına baskın düzenlediğini söyledi.

GGK güçlerinin bölgede kontrolü tamamen sağladığını belirten Nakib, operasyon sırasında GGK'ye bağlı güçlerden 2 askerin öldüğünü ve bir komutanın yaralandığını bildirdi.

Sözcü Nakib, Umran Vadisi'nin El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve "Kalesi" konumunda olduğunu, terör unsurlarının son dönemde burayı, Şebve ve Ebyen illerindeki GGK güçlerine saldırı düzenlemek için "bir başlangıç noktası" ve eğitim merkezi haline getirdiğini kaydetti.

GGK, Ebyen'de El-Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağlamıştı

GGK, 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta Ebyen'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.