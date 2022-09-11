Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı Güncel Haberler Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen kentinde terör örgütü El Kaide unsurlarının bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladıklarını duyurdu. Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen kentinde terör örgütü El Kaide unsurlarının bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladıklarını duyurdu. GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Okları Operasyonu"nun devamı olarak güneydeki silahlı birliklerin, kentin Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde kontrolü ele geçirdiğini belirtti. GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığı duyurmuştu. Ayrıca Konseye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri dün, ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Safiye Karabacak Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.