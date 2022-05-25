Yemen'de ateşkesin ardından Uluslararası Sana Havalimanı'na üçüncü ticari uçuş gerçekleşti - Haberler

Yemen'de nisan ayı başında varılan ateşkesin ardından Ürdün'den Uluslararası Sana Havalimanı'na üçüncü ticari uçuş gerçekleştirildi.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan ve 271 Yemen vatandaşını taşıyan Yemen Havayolları'na ait uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığını söyledi.

Yetkili ayrıca, söz konusu uçağın varılan ateşkes çerçevesinde Uluslararası Sana Havalimanı'na inen üçüncü ticari uçak olduğunu kaydetti.

Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra 16 Mayıs'ta ilk ticari uçuş Amman'a gerçekleşmiş, aynı gün aynı uçak Amman'dan Uluslararası Sana Havalimanı'na bir ticari uçuş daha gerçekleştirerek geri dönmüştü.

Amman'dan Uluslararası Sana Havalimanı'na ikinci uçuş ise 18 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu ateşkes maddelerinden biri de Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün ve Mısır'a ticari uçuşların başlatılmasıydı.