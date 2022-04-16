Yemen'de ateşkese rağmen Husilerin saldırısında bir Yemen askeri hayatını kaybetti

Yemen'de ateşkes anlaşmasına rağmen İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği saldırıda bir Yemen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen ordusu enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, saldırı neticesinde Yemen askerlerinden yaralananlar da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Cevf kentinde yapılan saldırıda bir Yemen askerinin hayatını kaybettiği aktarılırken ateşkesin başlamasından bu yana Yemen ordusu saflarında ilk kez kayıp olduğunu duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi bir günde 143 defa ihlal ettiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti 14 Nisan'da, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi açık şekilde ihlal etmekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) antlaşma şartlarına uyması için Husilere baskı yapmaya çağırmıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.