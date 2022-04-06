Yemen'de ateşkes ihlallerine karşı bir mekanizma oluşturulacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkese yönelik ihlallere karşı bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.

Grundberg, Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında sağlanan ateşkese ilişkin çevirim içi ortamda bir basın toplantısı düzenledi.

Yemenli tüm tarafların ateşkese bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Grundberg, "Ateşkes ihlallerinin önlenmesine yardımcı olacak bir koordinasyon mekanizması kuruluyor." dedi.

Ateşkes "risklerle dolu büyük bir fırsat"

Yemen'de 6 yıl aradan sonra ilk kez sağlanan ateşkesi "risklerle dolu büyük bir fırsat" olarak nitelendiren Grundberg, siyasi sürecin ilerleme kaydetmemesi durumunda ise ateşkesin sürdürülmesinin zor olacağını söyledi.

Grundberg, "Ateşkesin başladığı günden beri, birtakım saldırıların olduğuna dair gelen haberlere rağmen şiddet olaylarında büyük bir düşüş oldu." diye konuştu.

Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'ndan uluslararası uçuşların başlamasına ilişkin ise Grundberg, "Sana Havalimanı 2016 yılından beri kapalı. Lojistik birtakım çalışmaların zaman alması söz konusu." ifadesini kullandı.

Savaşın başladığı 2015 yılından beri Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentine de değinen Grundberg, yolların kapalı olması nedeniyle Taiz halkının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını dile getirdi.

Grundberg ayrıca ilk fırsatta Husilerin kontrolündeki başkent Sana'yı ziyaret etmeyi hedeflediğini söyledi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.