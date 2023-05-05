Yemen'de ambulansta yaşanan patlamada bir asker öldü, 3 kişi de yaralandı

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde meydana gelen patlamada Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı bir asker yaşamını yitirdi.

Adının verilmesini istemeyen Yemenli bir güvenlik kaynağının AA'ya verdiği bilgilere göre, Ebyen'in Mudiye bölgesinde GGK'ye ait bir ambulansta patlama meydana geldi.

Patlamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'ye bağlı bir askerin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

GGK tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, patlamayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Yemen'de Husilerin insansız hava aracı (İHA) ile 3 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda, GGK güçlerine mensup bir asker ölmüş, bir asker de yaralanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.