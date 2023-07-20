Yemen'de Akaryakıt Taşıyan Kamyonlar Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetine bağlı Er-Ravda bölgesinde akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından tankerler alev aldı.
Yemen'de akaryakıt taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yemen basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine bağlı Er-Ravda bölgesinde akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tankerlerin kazanın ardından alev aldığı görüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel