Üye Girişi
Haberler

Yemen'de Akaryakıt Taşıyan Kamyonlar Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncel Haberler

Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetine bağlı Er-Ravda bölgesinde akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından tankerler alev aldı.

Yemen'de akaryakıt taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yemen basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Şebve vilayetine bağlı Er-Ravda bölgesinde akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tankerlerin kazanın ardından alev aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title