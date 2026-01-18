Yemen'in geçici başkenti Aden'in güvenliği yerel güçlere devredilecek

Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Güçleri Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani, geçici başkent Aden'in güvenliğinin, askeri kampların şehir dışına taşınması ve karargahların yerel yönetim denetiminde sivil tesislere dönüştürülmesini öngören plan kapsamında yerel güvenlik güçlerine devredileceğini açıkladı.

Aden'de gazetecilerle bir araya gelen Şehrani, planın yerel yönetim ve askeri liderlikle koordinasyon içinde belirlenen takvime göre üç aşamada uygulanacağını söyledi.

Şehrani, "Aden'in güvenliği, şehrin sivil karakterini yansıtacak şekilde donatılacak yerel güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olacak." dedi.

Kentte güvenliğin sağlanması için dışarıdan herhangi bir gücün konuşlandırılmayacağını vurgulayan eş-Şehrani, mevcut "Güvenlik Kuşağı Güçlerinin" isimlerinin "Ulusal Güvenlik Güçleri" olarak değiştirileceğini ve bu yapı üzerinden güvenliğin temin edileceğini ifade etti.

Şehrani, Aden'deki askeri liderlikle mutabakata varılmasının ardından, kampların ve ağır silahların şehir dışına veya cephe hatlarına taşınması için çalışılacağını belirterek, "Sivil nüfusun ve yerleşim alanlarının ortasında askeri kampların bulunmasına gerek yok." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın, kurtarılan Yemen vilayetlerinin kalkınmasına destek vermeye, güney meselesinin ele alınmasına ve Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney Diyaloğu'nun sonuçlarına dayalı adil bir çözüme ulaşılmasına olan bağlılığını yineledi.

Yemen hükümeti, dün Meşruiyeti Destekleme Koalisyonundan bir heyetle, kampların Aden'den kaldırılması ve daha sonra açıklanacak mutabık kalınan bölgelere yeniden konuşlandırılması planını görüştü.

Öte yandan, ocak ayı başında kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri ile hükümet güçleri ve Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu arasında askeri çatışmalar yaşanmış, GGK güçleri daha sonra Suudi Arabistan sınırına yakın Hadramut ve Mehra vilayetlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Bunun üzerine hükümete bağlı Vatan Kalkanı tugayları iki vilayeti geri alarak Aden'e konuşlandı.

Ebyen, Şebva, Lahc ve Sokotra'daki yerel yönetimler, hükümet güçlerini memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, bu güçlerin Ed-Dali'de kalan bölgelerin kontrolünü sağlamaya yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bildirilmişti.

GGK, kendini feshetmeden önce, ardı ardına gelen hükümetlerin güney bölgelerini marjinalleştirdiğini öne sürerek, güney Yemen'in kuzeyden ayrılmasını talep etmiş, bu çağrı Yemen'in toprak bütünlüğüne bağlılığını vurgulayan yetkililer tarafından reddedilmişti.