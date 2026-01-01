Haberler

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ı Aden Havalimanı'ndaki faaliyetleri durdurmakla suçladı

Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'ın Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm iç ve dış hat uçuşlarını durdurduğunu bildirdi. GGK, bu durumun havalimanındaki faaliyetlerin durmasına yol açtığını savundu. Yemen'de BAE destekli GGK ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim artarken, Yemen hükümeti BAE ile savunma anlaşmasını iptal etti.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'ın Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşlarını durdurduğunu, bu nedenle tüm seferlerin iptal edildiğini ileri sürdü.

GGK'ye yakın "Aden el-Mustaqilla" televizyonu, Suudi Arabistan'ın Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurduğunu iddia etti.

Kanal, Suudi Arabistan'ın yaptıklarının bugün havalimanındaki faaliyetlerin durmasına ve uçuşların iptal edilmesine yol açtığını savundu.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
