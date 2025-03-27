Yemen'de ABD Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana'yı hedef alan saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberinde, ABD savaş uçaklarının Sana'nın El-Arkub bölgesine 4 saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Husiler, dün ABD'nin Sana'nın çeşitli bölgelerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.