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Yemen'de ABD'nin Yenilgisi Kutlandı, Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

Yemen'de ABD'nin Yenilgisi Kutlandı, Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi
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Yemen'de binlerce kişi, ABD'nin yenilgisini kutlamak ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteriler düzenledi. Husilerin çağrısıyla başkent Sana ve diğer kentlerde yapılan eylemlerde, 'ABD'yi yendik, İsrail'i de yeneceğiz' sloganları atıldı.

Yemen'de binlerce kişi, yapılan anlaşmayla ABD'nin "yenilgiye uğratıldığını" savunarak, bunu kutlamak ve İsrail soykırımının devam ettiği Gazze'yi desteklemek için pek çok kentte gösteri düzenledi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla binlerce Yemenli, başkent Sana'daki Sebin Meydanı dahil olmak üzere İbb, Rime, El-Cevf, Taiz ve Zemar gibi kentlerde sokağa indi.

"Gazze'ye destek için Allah'ın izniyle Amerika'yı yendik, İsrail'i de yeneceğiz" sloganıyla gerçekleştirilen gösterilerde Yemenliler, Yemen ve Filistin bayrakları taşıdı ve Gazze'ye destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Göstericiler, "ABD, saman çöpüydü çıt dedi kırıldı", "Kaçtı, kaçtı", "İsrail ve müttefiklerine meydan okuyoruz", "ABD dönerse biz de döneriz", "Mescid-i Aksa ümmetin pusulası, Siyonistler ise düşmanıdır", "Gazze'de Allah'ın adamları var" ve "Gazze'yi bırakmayacağız" sloganları attı.

Gösterilere dair yapılan yazılı açıklamada ise "ABD'nin başarısız olduğu, hedeflerini gerçekleştiremediği ve İsrail'den yüz çevirdiği" savunuldu.

Gazze'ye ve Filistin direnişine destek vermeye devam edileceği ifade edilen ve Husilere, İsrail'e karşı saldırılarını tırmandırma çağrısı yapılan açıklamada, "teslim olmanın bedelinin düşmanla karşı karşıya gelmekten daha büyük ve tehlikeli olduğu" vurgulandı.

ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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