Yemen'de ABD'nin Hava Saldırısında 30 Afrikalı Göçmen Öldü

SANA, 28 Nisan (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Saada vilayetinde bir gözaltı merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk tespitlere göre en az 30 Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını söyledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, pazartesi günü erken saatlerde gerçekleşen saldırının ardından enkazdan 30 kişinin cansız bedenini çıkarıldığını, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Afrikalı düzensiz göçmenlerden oluşan 50 yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.