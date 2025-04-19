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Yemen'de ABD'nin Hava Saldırısı: 80 Ölü, 150 Yaralı

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ABD'nin Yemen'in El Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi, 150 kişi ise yaralandı.

EL HUDEYDE, 19 Nisan (Xinhua) -- Husi Medya Merkezi tarafından sağlanan bu video ekran görüntüsünde, ABD'nin, Yemen'in El Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanına düzenlediği hava saldırılarının ardından alevler içinde kalan bir tanker görülüyor, 17 Nisan 2025.

Husi kontrolündeki sağlık yetkililerinin cumartesi günkü açıklamasına göre, ABD'nin perşembe günü Yemen'in Ras İsa yakıt limanına düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken, 150 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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