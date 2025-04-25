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Yemen'de ABD'nin Hava Saldırıları: Husiler Sivil Kayıpları Duyurdu

Yemen'de ABD'nin Hava Saldırıları: Husiler Sivil Kayıpları Duyurdu
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İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'e 15 Mart'tan bu yana 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Husilerin, uluslararası alanda tanınmayan hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı ve deniz bombardımanı gerçekleştirdiği, bunun sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı, yerleşim bölgeleri, limanlar, sağlık tesisleri, su depoları ve tarihi alanlar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil nesnenin tahrip edildiği, bunun da uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali olduğu belirtildi.

ABD'nin Yemen'de yaptığı şeyin tam teşekküllü bir saldırı olduğu ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve tüm uluslararası normların ve anlaşmaların açık bir ihlalini temsil ettiği belirtilen açıklamada, Washington'un, Yemen'de işlediği suçların sorumluluğundan kurtulmak için çaresiz bir çaba sarf ettiği dile getirildi.

Açıklamada, ABD'nin, Yemen'e yönelik saldırılarını ve insanlık adına utanç verici olan sivillere ve sivil varlıklara yönelik işlediği suçlarını ve kendisinin apaçık başarısızlığını örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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