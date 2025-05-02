İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Yemen'de ABD Hava Saldırısında 3 Sivil Yaralandı

Yemen'de ABD Hava Saldırısında 3 Sivil Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığını duyurdu. Husilerin Sağlık Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin dün akşam başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında üç sivilin yaralandığını duyurdu.

Husilerin uluslararası alanda tanınmayan hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'nin başkent Sana'nın El-Vahde ilçesine bağlı Asr bölgesine dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

ABD'nin sivilleri hedef alan saldırılarının, tüm uluslararası ve insani hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu dile getirilen açıklamada, bu suçlardan tamamen ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.