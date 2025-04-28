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Yemen'de ABD Füzesinin Isabet Etmesi Sonucu 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'de ABD Füzesinin Isabet Etmesi Sonucu 35 Kişi Hayatını Kaybetti
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Yemen'in Saada kentinde ABD tarafından atılan bir füze, Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir binaya isabet etti. Olayda 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 30 kişi de kayıp. Hava saldırıları sonrası Yemen'de sivil kayıplar artıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu binadan 35 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 30 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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