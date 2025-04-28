Yemen'de ABD Füze Saldırısı: 68 Ölü, 47 Yaralı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet ettiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.