Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yemen'de 9 yıldır süren savaş nedeniyle 165 medya kuruluşu kapandı

Yemen'de 9 yıldır süren savaş nedeniyle 165 medya kuruluşu kapandı

Güncel Haberler

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede yaklaşık 9 yıldır devam eden savaşın olumsuz yansımaları nedeniyle ülkedeki 165 medya kuruluşunun faaliyetlerinin durduğunu açıkladı.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede yaklaşık 9 yıldır devam eden savaşın olumsuz yansımaları nedeniyle ülkedeki 165 medya kuruluşunun faaliyetlerinin durduğunu açıkladı.

Sendika ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, gerçekleştirdikleri ortak saha araştırmasının sonuç raporunu Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Yemen'deki 365 medya kuruluşundan sadece 200'ünün faaliyet gösterdiği, 165'inin ise savaş ve etkileri nedeniyle durduğu kaydedildi.

Savaş ve savaşın güvenlik, ekonomik ve siyasi yansımaları nedeniyle gazete ve dergilerin daha çok etkilendiği aktarılan raporda, buna karşılık bu zaman içinde 137 yeni yayın kuruluşunun tesis edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel

Sendika Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title