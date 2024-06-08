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Yemen'de 5 Bin 726 Mayın ve Patlamamış Mühimmat Temizlendi

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Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı Mayın Temizleme Projesi (MASAM), mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatların imha edildiği belirtildi.

Yemen'de mayıs ayı içinde 5 bin 726 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM), mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları imha etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mayıs ayında, Yemen'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 604 bin 813 metrekare arazinin tarandığı kaydedilen raporda, 5 bin 726 patlamamış mühimmat ve tanksavar mayınının imha edildiği aktarıldı.

Çalışmaların başladığı 2018'den bu yana ise toplam 444 bin 858 mayın ve mühimmatın temizlendiği kaydedildi.

MASAM çerçevesinde Yemen'de 56 milyon 881 bin 560 metrekarelik alanın da patlayıcılardan arındırıldığı belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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