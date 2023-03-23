Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Ramazan'da Ateşkes Çağrısını Yineledi

ADEN, 23 Mart (Xinhua) -- Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) Başkanı Reşad el-Alimi Ramazan boyunca kapsamlı bir ateşkes yapılmasına yönelik çağrısını yineledi.

El-Alimi, Ramazan'ın başlangıcı dolayısıyla Çarşamba günü yaptığı konuşmada, hükümetinin ve bölgesel müttefiklerinin çok sayıda taviz verdiğini, barışı yeniden tesis etmek ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için çeşitli girişimler başlattığını söyledi.

Ancak El-Alimi Husilerin, savaşın harap ettiği Arap ülkesinde insani ateşkes önerilerini hala reddederek barış çabalarını baltalamaya devam ettiklerini kaydetti.

Hükümetinin "herkes karşılığında herkes ilkesine uygun olarak tüm tutukluların serbest bırakılmasıyla kutsal Ramazan ayı boyunca ailelerin sevincinin artacağını" umduğunu ifade etti.

Yemenli lider, Suudi destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı konseyinin ve hükümetinin, BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamındakiler de dahil olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağına dair güvence verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler, savaşan taraflar arasında, bölgesel ve uluslararası güçlerin de desteklediği bir barış anlaşmasına aracılık etmek için birkaç girişimde bulunmuştu. Ancak bu girişimlerin hiçbiri kalıcı barışı sağlamada başarılı olamadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin Başkanı'nın yaptığı Ramazan ayı boyunca kapsamlı ateşkes çağrısı, çatışmayı sonlandırmak ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için yapılan son girişim olarak değerlendiriliyor.

Yerel gözlemcilere göre, Yemenli liderin "herkes karşılığında herkes" ilkesine uygun olarak tüm savaş esirlerinin serbest bırakılmasını umması, taviz vermeye ve Yemen halkının refahını siyasi çıkarların önüne koymaya istekli olduğunu gösteriyor.

Yemen, 2014'ten bu yana, Husi isyancıların, uluslararası alanda tanınan hükümete ve Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon da dahil olmak üzere hükümetin müttefiklerine karşı çatışmaya girmesiyle yıkıcı bir iç savaşa sürüklendi.

Yemen'deki durum dünyanın en feci insani krizi olarak tanımlanırken, Birleşmiş Milletler, ülkede ateşkes ilanı ve barış görüşmelerini zorluyor.

Savaş, Arap dünyasının en yoksul ülkesini çöküşün eşiğine getirdi. Kıtlığa ve geniş çaplı ızdıraba neden olan çatışma, aynı zamanda ülkenin gıda tedarik zincirini kesintiye uğratarak milyonlarca insanı yeterli gıdaya erişimden mahrum bıraktı.