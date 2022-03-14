Yemen Cumhurbaşkanı ile KİK Genel Sekreteri Husilerin "BAE ve Suudi Arabistan saldırılarını" görüştü

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, ülkedeki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Hadi, KİK Genel Sekreteri Hacraf'ı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, İran destekli Husi milislerin gerçekleştirdiği saldırılar, işlediği suçlar ve ihlaller nedeniyle ülke genelinde Yemen halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesinin önemine değinildi.

İki ayrıca, Husilerin, Suudi Arabistan ve BAE topraklarında yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik devam eden saldırılarının sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Husileri "gerginliği sürdürmek ve İran tecrübesini Yemen'de dayatmaya çalışmakla" suçlayan Hadi, "Darbeci Husiler, barış fırsatlarını birbiri ardına heba etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İran destekli Husiler sık sık Yemen'in yanı sıra Suudi Arabistan ve BAE'ye ait bölgeleri balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Güncel