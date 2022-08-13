Yemen Başkanlık Konseyinden güvenlik güçlerinin birleştirilmesi taahhüdü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Savunma ve İçişleri bakanlıklarının öncülüğünde tüm askeri ve güvenlik güçlerinin birleştirilmesi taahhüdünde bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Savunma ve İçişleri bakanlıklarının öncülüğünde tüm askeri ve güvenlik güçlerinin birleştirilmesi taahhüdünde bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Meclis Başkanı Şeyh Sultan el-Barakani ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Alimi, Başkanlık Konseyinin en büyük önceliğinin, Aden'in ve kurtarılan illerin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi ile silahlı kuvvetlerin Savunma ve İçişleri bakanlıkları altında birleştirilmesi olduğunu söyledi.

Konseyin, zorluklarla mücadele etmek için uzlaşma ve birlik yaklaşımına bağlı olduğuna işaret eden Alimi, devletin geri alınması ve İran tarafından desteklenen Husi milislerin darbesine son verilmesi hedefine bağlı olduklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler, birkaç gündür süren çatışmalar sonucu önceki gün Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos'ta hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile BAE destekli GGK yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtmişti.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.