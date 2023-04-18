Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Zebidi: Barış süreci için yol haritası yakında ilan edilecek

Yemen'de Başkanlık Konseyi Üyesi Aydarus ez-Zebidi, ülkedeki barış sürecinin başarıya ulaşması için hazırlanan yol haritasının birkaç gün içinde ilan edileceğini açıkladı.

Yemen'de Başkanlık Konseyi Üyesi Aydarus ez-Zebidi, ülkedeki barış sürecinin başarıya ulaşması için hazırlanan yol haritasının birkaç gün içinde ilan edileceğini açıkladı.

Zebidi, yazılı açıklamasında, Danimarka'nın Yemen Büyükelçisi Liselotte Plesner ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki görüşmesinde Yemen'deki insani ve siyasi duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan ve Umman heyetlerinin Sana'da Husi milis liderleriyle müzakerelerinin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Zebidi, "siyasi çalışmanın başarıya ulaşması için ortaya konan yol haritasının gelecek birkaç gün içinde ilan edileceğini" vurguladı.

Güney Geçiş Konseyi'nin de başkanı olan Zebidi, kapsamlı barış sürecinde güney sorununun da özel bir çerçeve içinde merkezi bir konu olarak gündeme sunulacağının altını çizdi.