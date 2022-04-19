Yemen Başkanlık Konseyi üyeleri, geçici başkent Aden'deki mecliste yemin etti

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için kurduğu Başkanlık Konseyi'nin üyelerinin, geçici başkent Aden'deki mecliste yemin ettiği bildirildi.

Yemen hükümetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani başkanlığında, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerinin huzurunda mecliste Başkanlık Konseyi üyelerinin yemin etmesi için oturum düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ve konseyin diğer yedi üyesinin oturum sırasında yemin ettiklerini söyledi.

Hükümet yetkilisi, yemin töreninin, meclis çevresinde alınan sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini ifade etti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Riyad'daki istişareye katılan heyet üyeleri son iki gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e gelmişti.

Yemen'de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden'de sürdürmeye başlamıştı.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyini kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.