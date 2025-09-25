Haberler

Yemen Başkanlık Konseyi'nden Uluslararası İttifak Çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkeyi Husilerden kurtarmak için uluslararası bir ittifak kurulması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap eden Uleymi, " Yemen'de istikrarı sağlamak ve ülkeyi Husi milislerinden kurtarmak amacıyla uluslararası bir ittifak kurulması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Uleymi, şu ifadeleri kullandı:

"Artık kararlı uluslararası bir eylemin zamanı geldi; Yemen'i terörden kurtaracak, ulusal bir devletin inşasına katkı sağlayacak ve ülkeyi uluslararası tehlikelerden özgürleştirecek bir uluslararası ittifak kurulmalıdır."

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
