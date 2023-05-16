Yemen Başkanlık Konseyi'nden AB'ye 'barış için Husilere daha fazla baskı yapılması' çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkede 9 yıldır süren iç savaşın sona ermesi için Avrupa Birliği'ne (AB), Husiler üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Aden'de Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ve AB ülkeleri büyükelçileriyle görüştü.

Alimi, Avrupalı diplomatlara Yemen'deki gelişmeler, siyasi süreci yeniden başlatma, güven ve istikrarı sağlamaya yönelik yürütülen çabalar hakkında bilgi verdi.

Başkanlık Konseyi'nin barış girişimlerine açık olduğunu vurgulayan Alimi, Avrupa'ya, halkın iradesine uymak, barış yolunu seçmek ve ülkenin içinden geçtiği insani krizi sona erdirmek için Husi milisler üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Alimi, "Suudi Arabistan'ın ateşkesi yenileme ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir siyasi süreç başlatma çabalarına" övgüde bulundu.

Avrupalı büyükelçiler de "ülkelerinin, Yemen Başkanlık Konseyi'ne ve kurtarılan bölgelerde hükümetin çeşitli alanlardaki reform çabalarının güçlendirilmesine yönelik desteğinin devam edeceğini" belirtti.

Avrupalı diplomatlar, ülkelerinin "Başkanlık Konseyi'nin ve meşru hükümetin barış yolunu canlandırma ve tüm Yemenlilerin hak ettiği geleceğe giden yolu açma çabalarından duydukları memnuniyeti" dile getirdi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.