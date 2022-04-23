Yemen Başkanlık Konseyi, Husilerin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı kalacak - Haberler

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Yemen Başkanlık Konseyi, Husilerin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı kalacak

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Yemen Başkanlık Konseyi, Husilerin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı kalacak

Yemen'de kurulan Başkanlık Konseyi, İran destekli Husilerin ihlallerine rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından ilan edilen ateşkese bağlı kalacaklarını belirtti.

Yemen'de kurulan Başkanlık Konseyi, İran destekli Husilerin ihlallerine rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından ilan edilen ateşkese bağlı kalacaklarını belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Reşad el-Alimi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi geçici başkent Aden'de toplantı düzenledi.

Yemen'de yaşanan askeri gelişmelere odaklanılan toplantıda, Husilerin ihlallerine rağmen ateşkese uyulacağı ifade edildi.

Husilerin ihlallerinin, barışı istemediklerini ve Yemen halkının sıkıntılarını umursamadıklarını ortaya koyduğu dile getirildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Haberler

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