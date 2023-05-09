Yemen Başkanlık Konseyi, Husileri 'barış konusunda ciddiyetsizlikle' suçladı

Yemen Başkanlık Konseyi üyelerinden Abdurrahman Muharrami, İran destekli Husileri "barış konusunda ciddiyetsiz" davranmakla itham etti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Muharrami, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Yemen'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM'nin ülkede kalıcı bir barış süreci için sarf ettiği çabalar da masaya yatırıldı.

Grundberg, görüşmede Yemen krizinin çözümü kapsamında yaptığı yerel ve bölgesel ziyaretler hakkında bilgi verirken, BM Ofisi'nin Yemen'de ateşkesi sağlama ve kalıcı barış için bir sonraki planına değindi.

Muharrami de Başkanlık Konseyi ve hükümet olarak Yemen'de savaşı bitirecek tüm çabalara, kişi ve kurumlara destek vereceklerini kaydetti.

Grundberg ile görüşmesinde "Barış arayışları konusunda Husilerin tutumunda ciddiyet görmüyoruz." diyen Muharrami, Grundberg'den Husilere, Yemen'de kapsamlı siyasi bir sürecin başlatılmasına yönelik BM liderliğindeki bölgesel ve uluslararası çabalara ciddiyetle yaklaşmaları yönünde baskı kurması talebinde bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen konusunda temaslarda bulunmak üzere dün Abu Dabi'ye gitmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.