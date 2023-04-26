Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Kahire'de Sisi ile 'Yemen krizini' görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yemen'deki krizi çözmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Alimi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki krizi çözmeye yönelik çabaların yanı sıra Suudi Arabistan'ın bu ülkede ateşkesi yenileme girişimleri masaya yatırıldı.

Alimi, Sisi'ye Yemen'deki son gelişmeler ve ülkedeki krize siyasi çözüm bulmak için devam eden çabalar hakkında bilgi verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ülkesinin, Yemen'in birliğini ve meşru kurumlarının bütünlüğünü koruyacak şekilde kapsamlı ve daimi bir siyasi çözüm bulmayı amaçlayan tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.