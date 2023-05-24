Yemen Başbakanı, mali açıdan Suudi Arabistan ve BAE'nin desteğine güvendiklerini söyledi

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkesinin mali açıdan karşılaştığı zorluklar karşısında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) acil desteğine güvendiklerini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Başbakan Abdulmelik, geçici başkent Aden'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdulmelik, İran destekli Husilerin petrol sektörüne yaptığı terör saldırıları ve ülke gelirlerini yağmalamaya devam etmesi nedeniyle ekonominin kötüye gittiğini ve hükümetin ağır bir yük altına girdiğini vurguladı.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, Husilerin kontrol ettiği bölgelerde uyguladığı sorumsuz siyasi tutumlarla Yemenlilerin acılarını derinleştirdiğini ifade etti.

Husilerin petrol ihracat limanlarını hedeflemesi nedeniyle kamu gelirlerinde düşüş yaşandığını ve bu sebeple Yemenlilere verilen hizmetler açısından hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmede finansman zorluklarıyla karşılaştığını kaydeden Abdulmelik, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'e acil desteğindeki rolüne atıfta bulunarak bu desteğe güvendiklerini söyledi.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi dün, Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamalarda 8 ay önce hükümetin kontrolündeki limanlara düzenledikleri saldırılar nedeniyle duran petrol ihracını yeniden başlatma girişimine karşı "askeri güç" kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Mucelli ise dün, Husileri ülke içinde ve dışında saldırı odaklı askeri hareketlilik yürütmekle suçlamıştı.

Yemen'deki iç savaş nedeniyle duran petrol ihracatı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, Ekim 2022'de ateşkesin uzatılması konusunda hükümetle anlaşma sağlanmamasının ardından Hadramevt ve Şebve kentlerindeki üç petrol limanına saldırılar düzenledi. Bu durum, hükümeti en önemli gelir kaynağı olan petrolden mahrum bıraktı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise 19 Mayıs'ta Cidde'de düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Husileri, gemilerin ve tankerlerin petrol ihraç edilen limanlara ulaşmasını engellemeye devam etmekle suçlamıştı.

Alimi, Yemen hükümetinin ekonomiyi canlandırma, temel hizmetleri ve insani müdahaleleri iyileştirme çabalarını desteklemesi için Arap koalisyonuna "topluca harekete geçilmesi" çağrısında bulunmuştu.