Yemen Başbakanı ile ABD'li yetkili, 'barış için Husilere baskı yapmanın yollarını' görüştü

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkede barışı tesis etme çabalarının bir parçası olarak Husilere baskı uygulamanın yollarını ele aldı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile ülkede barışı tesis etme çabalarının bir parçası olarak Husilere baskı uygulamanın yollarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki barış sürecini ilerletmek için devam eden çabalar ile Husilere baskı yapmak için gerekli bölgesel ve uluslararası tutumlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği başlıklı toplantının sonuçları ve ülkedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Abdülmelik, görüşmede hükümetin ve Başkanlık Konseyi'nin, BM'nin "barışı tesis etme ve savaşı sona erdirme" çabalarına verdiği desteği yineledi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking de ülkesinin Yemen'de barışçıl ve kapsamlı siyasi çözümü desteklediğini vurguladı.

Lenderking ayrıca ülkesinin ekonomiyi destekleme ve insanların acılarını hafifletme çabalarında Yemen hükümetine yardım etmeyi önemsediğini aktardı.

BM Cenevre Ofisi'nde 27 Şubat'ta düzenlenen Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği başlıklı toplantıda, bağışçıların 2023 için destekleme taahhüdünün 1,2 milyar doları bulduğu açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Yemen'deki en savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan ötürü hayatını kaybetti.