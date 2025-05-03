Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek İstifa Etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, başkanlık konseyine istifasını sundu. Ülkedeki zorlu şartlara dikkat çekerek, yeni başbakan için destek çağrısında bulundu.

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Kaynak: AA / Ömer Aydın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.