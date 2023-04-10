Yemen: Barış için daha önce hiç olmadığı kadar uygun bir atmosfer var

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, ülkede barışın sağlanması için daha önce hiç olmadığı kadar uygun bir atmosferin bulunduğunu belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, ülkede barışın sağlanması için daha önce hiç olmadığı kadar uygun bir atmosferin bulunduğunu belirtti.

İryani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki krize siyasi çözüm bulma yolunda kaydedilen ilerlemenin anayasal meşruiyet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon için bir zafer olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması gibi bölgede yaşanan olumlu gelişmeler dolayısıyla "Yemen barışını sağlamak için her zamankinden daha uygun bir atmosferin olduğunu" vurgulayan İryani, Suudi Arabistan'ın, Yemen'e barışın gelmesi için sarf ettiği çabaları da övdü.

Suudi Arabistan ve Umman'dan heyetler, 9 Nisan'da başkent Sana'da, Yemen'deki Husi yetkililerle barışın tesis edilmesi konusunu görüşmüştü.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.