Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldığı bildirildi

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Niştun bölgesinin güneyinde bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Niştun'un güneyindeki bir gemiye, 3 teknede bulunan silahlı kişilerce ateş açıldığına dair raporların alındığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş nedeniyle son yıllarda Aden Körfezi'nde çok sayıda gemi saldırıya uğradı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler, 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.