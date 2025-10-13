Haberler

Yemekten Zehirlenen Sürücünün Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı

Aksaray'da mola sırasında yemekten zehirlenerek fenalaşan otobüs sürücüsünün kontrolündeki yolcu otobüsü devrildi. Kazada sürücü ile birlikte toplamda 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da mola sırasında yediği yemekten zehirlenip direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülen Mehmet Aslan'ın (66) kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada sürücü ile 1'i muavin ve 4 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolu Aksaray'ın Babakonağı köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Mardin'e giden Mehmet Aslan yönetimindeki 34 FEY 752 plakalı yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 44 yolcunun bulunduğu otobüsteki sürücü Mehmet Aslan ile muavin ve 4 yolcu yaralandı. 6 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YEDİĞİM YEMEKTEN ZEHİRLENDİM'

Hastanede tedavi gören sürücü Mehmet Aslan, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bolu'da bir tesiste mola verdiklerini ve orada yemek yediğini belirterek, şunları söyledi: "Moladaki yemekten zehirlendim. Yemekte ise tavuk sote ile pilav vardı. Bundan dolayı zehirlendim. Sonrasında seyir halindeyken bir anda bayılmışım. Araç kendi gittiği yere kadar gitti. Muavin de yatıyordu. O da koltuktan düşmüş. Ben de araç durana kadar baygın şekilde durmuşum. Bariyerlere çarptım. Öncesinde kendimi kötü hissettiğim için aracın süratini düşürmüştüm. Allah'tan, verilmiş sadakamız varmış. Süratim 100-105 olsaydı, otobüs 2-3 takla atardı. İleride biraz yüzüme su dökersem belki iyileşirim, demiştim. Tam o esnada bayılmışım. Yemeği ise Bolu'da bir tesiste yedim. Yemeği yedikten sonra biraz bende rahatsızlık başladı. İstanbul'dan Midyat'a gidiyorduk. Buraya kadar gelmişim, tam burada etkisini göstermiş."Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
