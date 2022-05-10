Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Haberler

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Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Ergene'de bulunan ASB'deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ, işçi, Güncel, Haberler

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