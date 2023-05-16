Yemeksepeti, 'Sıfır Atık Belgesi' ile çevreye katkısını resmileştirdi

Yemeksepeti, genel merkezi olan Yemeksepeti Park'ta hayata geçirdiği "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Yemeksepeti, genel merkezi olan Yemeksepeti Park'ta hayata geçirdiği "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Yemeksepeti açıklamasına göre, marka, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Atık yönetimine dikkati çeken şirket, Yemeksepeti Park'ta kurduğu "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" sayesinde, atıklarını ekonomiye kazandırma ve sağlıklı bir çevre yaratma hedeflerini belgeleyerek gerçekleştiriyor.

Herhangi bir mecburiyeti olmaksızın, gönüllü olarak başvurduğu "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ni uygulamak ve sıfır atık belgesi almak için gerekli tüm adımları başarıyla tamamlayan Yemeksepeti'nin bu sistemi hayata geçirmesi, atıkların ayrıştırılması, kayıt altına alınması ve ekonomiye geri kazandırılması gibi konuları içeriyor. Tüm bu süreçler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu gelişme, Yemeksepeti'nin çevre dostu iş anlayışını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirdi.

-"Bu belge, çabalarımızın resmi bir onayı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki, atıkların doğru yönetilmesi ve ekonomiye yeniden kazandırılmasının çevreyi korumanın yanı sıra, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme imkanı sağladığını dile getirdi. Baki, şunları kaydetti:

"Yemeksepeti olarak, işletme faaliyetlerimizden doğan atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması konusunda sürekli olarak çaba gösteriyoruz. Bu, hem çevremiz için hem de ekonomimiz için büyük bir kazanım. Sıfır Atık Belgesi, çevreye yönelik duyarlılığımızın ve bu konuda gösterdiğimiz çabaların resmi bir onayı ve desteklenmesi anlamına geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, bize bu belgeyi vererek çevre dostu iş anlayışımızı onayladıkları için teşekkür ediyoruz. Sektörümüze örnek olacak şekilde, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarımıza bir yenisini eklediğimiz için mutlu ve gururluyuz."