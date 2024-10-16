Yemeksepeti, 'En İyi Growth Ekibi' Ödülünü Kazandı

Yemeksepeti, 'Kullanıcı Yaşam Döngüleri Relansmanı' projesiyle The Hammers Awards'ta 'En İyi Growth Ekibi' ödülünü kazandı. Proje ile kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleriyle yeni müşteri kazanımını yüzde 25 artırılırken, elde tutma ve geri kazanım oranlarında büyük başarı elde edildiği duyuruldu.

Pazarlama ve iletişim alanlarında yenilikçi projeler üreten ekipleri teşvik etmeyi amaçlayan ve yetkin jüri üyelerinin değerlendirmesiyle sonuçlanan organizasyonda, Yemeksepeti'ne En İyi Growth Ekibi ödülü verildi. Yemeksepeti, Ekim 2023'te hayata geçirdiği 'Kullanıcı Yaşam Döngüleri Relansmanı' projesi ile The Hammers Awards kapsamında, "Teknoloji ve Veri Bölümü" kategorisinde 'En İyi Growth Ekibi' ödülüne layık görüldü. 6 kişilik ekibiyle bu ödülü kazanan Yemeksepeti Growth (CRM) takımı, kullanıcı kazanımını artırmak ve mevcut kullanıcıları tutundurmak için geliştirdiği yenilikçi pazarlama stratejileri ile dikkat çekti.

ÖDÜLLÜ PROJE, SIPARİŞ VERME ORANLARINI ARTIRDI

Yemeksepeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemeksepeti, 'Kullanıcı Yaşam Döngüleri Relansmanı' projesi, kullanıcıların yaşam evrelerine göre kişiselleştirilmiş CRM iletişimleri almalarını sağlayarak, kullanıcı deneyimini daha kapsayıcı hale getirdi. Proje kapsamında kullanıcıların alışkanlıklarına göre kupon teklifleri, iletişim içerikleri ve zaman aralığı optimizasyonu yapıldı. Veri ve içgörü takımıyla birlikte geliştirilen segmentasyon stratejileri sayesinde, kullanıcı kayıplarının önüne geçmek ve geri kazanım döngülerini güçlendirmek hedeflendi. Bu stratejiler doğrultusunda, yeni kullanıcı kazanımı yüzde 25 artarken, kullanıcı elde tutma ve geri kazanım oranlarında sırasıyla 3 kat ve 6 kat büyüme sağlandı. Proje kapsamında geliştirilen otomatik kupon optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş içerik stratejileri, kullanıcıların sipariş verme oranlarını artırmada önemli bir rol oynadı" denildi.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE GELECEK VİZYONU

Yapılan yazılı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Growth takımı, projede veri odaklı yaklaşımlar ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini optimize etti. Otomatik kupon sisteminin yanı sıra çok kanallı CRM stratejisiyle kullanıcılara tercih ettikleri iletişim kanallarından ulaşılması sağlandı. Bu stratejilerle Yemeksepeti, yaşam döngüsü segmentlerini genişletirken her kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sundu. Yemeksepeti Growth ekibi, veri analizine dayalı stratejiler geliştirerek sektördeki rekabetin bir adım önüne geçmeyi başardı. Çapraz fonksiyonel iş birliği ve deneysel stratejileri hayata geçiren takım, sektördeki yenilikçi yaklaşımların öncüsü oldu. Bu başarıyla Yemeksepeti, büyüme stratejilerini ve kullanıcı merkezli yenilikçi çözümlerini daha da ileriye taşımaya kararlı olduğunu bir kez daha kanıtladı."