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Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Yunus Korkut, olay sonrası tutuklandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dedi.

Ummuhan Korkut, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşinden Şiddet Gören Kadın Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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