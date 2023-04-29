YEMEK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA BARAKASI YANINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ANTALYA'da yemek yaparken çıkan yangında barakası yanan Şenol Kaplan gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı arkasında boşlukta Şenol Kaplan'a ait barakada çıktı. Barakadan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Barakada tek başına yaşayan ve yemek yaptığı sırada yangın çıkan Şenol Kaplan, kendisini hemen dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baraka yangını söndürülürken, baraka tamamen küle döndü. Barakanın küle döndüğünü gören Şenol Kaplan, gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Barakada yemek yaparken yangının çıktığını söyleyen Şenol Kaplan, 'Yemek yapıyordum birden ocak patladı. Ben burada yaşıyordum dedi.