TÜRK MUTFAĞI YAZARLARI HATIRDA VE DAMAKTA KALAN LEZZETLERİ KONUŞTU - Haberler

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 'Asırlardır Hem Hatırda Hem Damakta Kalan Lezzetlerimiz' konulu söyleşi programı düzenlendi. Bugün Üsküdar Nevmekan Sahil'de gerçekleşen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Türk yemek uzmanı ve yazarı Emine Beder, yemek yazarı Yıldız Öz Samaha, gastronomi öğretim görevlisi Asuman Kerkez, davetliler ve gastronomi meraklıları katıldı. Program öncesi Türk musiki dinletisi yapıldı.

TÜRK MUTFAĞINI TANITIM ÇALIŞMALARI GASTRONOMİ İÇİN YEPYENİ BİR MİLAT OLACAK

İSTANBULUMUZUN MUTFAĞINDA TARİH VAR

BİZİM MUTFAĞIMIZ ATIKSIZ MUTFAK

GASTRONOMİDEN BUĞDAYI ÇIKARINCA HİÇBİR ŞEY KALMAZ

Yemek yazarı Yıldız Öz Samaha ise Türk mutfağının dünyada başka bir yerinin olmadığını dile getirerek dünyayı gezdikçe bunun farkına vardığını söyledi ve her yemek kokusunun farklı olayları canlandırdığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel