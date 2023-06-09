Yemek Şirketinin Sözleşmesi Askıya Alındı

Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğle yemeğinden zehirlenen kadın ve çocuklarla ilgili yapılan açıklamada, yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alındı.

YEMEK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğle yemeğinden zehirlenen kadın ve çocuklarla ilgili yapılan açıklamada, "9 Haziran Cuma saat 14.00 itibarıyla; karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 24 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 10 çocuğumuzun tedavilerine hastanede devam edilmektedir. Kuruluşlarımıza yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.