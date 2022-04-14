Yellen'dan Rusya Karşıtı Yaptırımlara Uymayanlara Uyarı
DailyMotion.com - Güncel
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ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "korkunç savaşı" kınamayarak avantaj elde etmeye çalışan ülkelerin dar görüşlü olduklarını ve Batı'nın yaptırımlarını baltalarlarsa, bunun sonuçlarıyla karşılaşacaklarını söyledi.
ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "korkunç savaşı" kınamayarak avantaj elde etmeye çalışan ülkelerin dar görüşlü olduklarını ve Batı'nın yaptırımlarını baltalarlarsa, bunun sonuçlarıyla karşılaşacaklarını söyledi
DailyMotion.com / Güncel