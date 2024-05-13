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İstanbul'dan 5 yıl önce dünya turuna çıkan Fatih Aksu, Datça'da karşılandı

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51 yaşındaki Fatih Aksu, 5 yıl önce İstanbul'dan yelkenli teknesi 'Blue' ile dünya turuna çıktı. Turunu tamamlayan Aksu, Datça'da çiçeklerle karşılandı. Yelkenlisini limana demirleyen Aksu'ya kuru fasulye ve pilav ikram edildi. Aksu, seyahatinde geçtiği güzergahları ve ülkeleri anlattı.

İstanbul'dan 5 yıl önce "Blue" isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu, turu sonrası Datça'da çiçeklerle karşılandı.

Dünya turunu Datça'da tamamlayan Aksu, yelkenlisini limana demirledi. Datça Liman Başkanlığı, sosyal medya takipçileri ve kaptanlar tarafından karşılanan Aksu'ya kuru fasulye, pilav ikram edildi.???????

Aksu, AA muhabirine, 5 yıl 8 gün önce İstanbul'dan tek başına teknesi "Blue" ile dünya turuna çıktığını, Datça'da yolculuğunu tamamladığını söyledi.

Yelkenli teknesiyle 35 bin deniz mili katettiğini dile getiren Aksu, seyahatinde geçtiği güzergahlar ve ülkeleri anlattı.

Son olarak rotasını Datça'ya çevirdiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Çok şükür sonunda ülkemdeyim. Bu rotayı, tarihleri ve ziyaret ettiğim ülkeleri paylaştım ve birçok insan bu deneyimimi takip etti. 5 yıldır bu teknede yaşıyorum ve yaşam tarzım, denizcilik ve maceraya olan tutkumla şekilleniyor. Her yerden ikmal yaparak, balık tutarak ve yerel halktan meyve sebze alarak yaşamımı sürdürdüm. Artık kıyı şehirlerinde de ihtiyaç olan her şeyi bulabiliyorsunuz ancak zaman zaman balık tutup yemek zorunda kaldığım da oldu. Benim gibi denizciliğe ve maceraya düşkün herkes bunu yapabilir. Ailem, maceraperest ruh halime alışkın ve bu yolculuğu takip ediyorlar. Bu bir çılgınlık değil, bu yolculuk hayal eden birçok insanın gerçekleştirmek istediği bir hayaldir. Ancak herkesin yapabileceği bir şey değildir."

Kaynak: AA / Güncel

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